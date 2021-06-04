شقه بفيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه 120 متر

شقة للبيع فيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه ١٢٠متر ريسبشن كبير جدا و غرفتين منها غرفة علي الشارع الرئيسي كبيرة ومطبخ كبير وحمام سوبر لوكس جهازه للعيش بها من المالك مباشرة رقم موبيل ٠١١١٧١٧٨٣٧٠ بها عداد كهرباء ومياة واسانسير