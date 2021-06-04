شقه بفيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه 120 متر

(للبيع)
|شقة للبيع فيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه ١٢٠متر ريسبشن كبير جدا و غرفتين منها غرفة علي الشارع الرئيسي كبيرة ومطبخ كبير وحمام سوبر لوكس جهازه للعيش بها من المالك مباشرة رقم موبيل ٠١١١٧١٧٨٣٧٠ بها عداد كهرباء ومياة واسانسير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مي
|التليفون:
|01117178370
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع السيسي البيبلاوي- فيصل العشرين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096258
اتصل
اتصل
اتصل
10 جنيه
530,000 جنيه
اتصل
1,250,000 جنيه
950,000 جنيه
3,000 جنيه
4,500 جنيه
450,000 جنيه
1,000 جنيه
300,000 جنيه
320,000 جنيه