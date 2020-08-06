شقه بالروف للبيع بمصر الجديده امام الكليه الحربيه 175م وروف نفس المساحه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لهواة الاناقه شقه مميزه بالروف مساحتها 175 متر ومعها روف نفس المساحه مقسمه الي غرفتين وريسبشن 4 قطع وحمام كبير ومطبخ ارضيات باركيه تشطيب سوبر لوكس فيو مفتوح علي الكليه الحربيه السعر المطلوب للشقه والروف 3 مليون مع امكانيه بيع الشقه بمفردها للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الغرابلي
التليفون: 01013538100

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العنوان: الكليه الحربيه- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2020
رقم الإعلان: 2064370
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