شقه بالروف للبيع بمصر الجديده امام الكليه الحربيه 175م وروف نفس المساحه

(للبيع)
|لهواة الاناقه شقه مميزه بالروف مساحتها 175 متر ومعها روف نفس المساحه مقسمه الي غرفتين وريسبشن 4 قطع وحمام كبير ومطبخ ارضيات باركيه تشطيب سوبر لوكس فيو مفتوح علي الكليه الحربيه السعر المطلوب للشقه والروف 3 مليون مع امكانيه بيع الشقه بمفردها للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|الكليه الحربيه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064370
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