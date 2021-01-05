شقه بالتقسيط في العاصمه الاداريه الجديده

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه بالتقسيط في العاصمه الاداريه الجديده - في القاهرة مصر

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شقه بالتقسيط في العاصمه الاداريه الجديده (بجوار الحى الدبلوماسى و النهر الاخضر) *مساحه شقه* 135م + جاردن 55م + تراس ) *تقسمه الشقه * (3غرف + 2 حمام+ مطبخ + ريسبشن ) مقدم 160 الف 10% علي 10 سنين *خدمات المشروع* _الامن 24ساعه _سيستم كاميرات كامل _جراج خاص تحت الارض لمزيد التفاصيل : 01033684319 ( متاح واتساب)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada
التليفون: 01033684319

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العنوان: الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 161,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2021
رقم الإعلان: 2078781
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29/12/2020
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القسم: 

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28/12/2020
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