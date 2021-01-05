(للبيع)
|شقه بالتقسيط في العاصمه الاداريه الجديده (بجوار الحى الدبلوماسى و النهر الاخضر) *مساحه شقه* 135م + جاردن 55م + تراس ) *تقسمه الشقه * (3غرف + 2 حمام+ مطبخ + ريسبشن ) مقدم 160 الف 10% علي 10 سنين *خدمات المشروع* _الامن 24ساعه _سيستم كاميرات كامل _جراج خاص تحت الارض لمزيد التفاصيل : 01033684319 ( متاح واتساب)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|161,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078781
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