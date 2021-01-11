شقه بالتقسيط بارقي مكان في العاصمه الاداريه

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: شقه بالتقسيط بارقي مكان في العاصمه الاداريه - في القاهرة مصر

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شقه بالتقسيط 215متر معاها جاردن 65 منطقه R7 بقرب من حي الوازارء بالعاصمه الاداريه مقدم 10 % وقسط علي 7سنين بدون فوائد تقسمه مميزه 3غرف+ مطبخ + حمام + ريسبشن سعر خيالي يقسط 7 سنين مميزات المشروع _حيم _ كافيات _ مطاعم _امن 24 ساعه _جامعات لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada
التليفون: 01033684319

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العنوان: الحي الدبلوماسي- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079581
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لو انت عايز حاجه كاش ولقطة بفيو وموقع مميز

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11/1/2021
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شقه بالتقسيط بارقي مكان في العاصمه الاداريه

(للبيع)

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11/1/2021
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11/1/2021
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ااحجز شقه دلوقتي للبيع في بارك لين في العاصمه الاداريه

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11/1/2021
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لو انت عايز حاجه كاش ولقطة بفيو وموقع مميز

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11/1/2021
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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11/1/2021
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صورة الاعلان: احجز دوبلكس في العاصمه الاداريه بسعر خيالي - في القاهرة مصر

احجز دوبلكس في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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10/1/2021
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العنوان:

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القسم: 

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10/1/2021
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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10/1/2021
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شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

(للبيع)

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امتلك شقه في كمبوند بارك لين في العاصمه الاداريه بمنطقه R7 شقه جميع مساحات مختلفه بفضل مكان بسعر خي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,725,849 جنيه

10/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع في العاصمه الاداريه بمنطقه R7 - في القاهرة مصر

شقه للبيع في العاصمه الاداريه بمنطقه R7

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه للبيع بارقي مكان في العاصمه الاداريه ( بارك لين) مساحه الشقه 165م _ تراس كيبر تقسمه الشقه 3غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

10/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بالاسكندرية استلام فورى - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالتقسيط بالاسكندرية استلام فورى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع فى الاسكندرية بالتقسيط او كاش مطلة على البحر مباشرة مساحة 79 متر ويوجد مساحات متعددة جراج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

237,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - المنطقه الثامنه - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق - المنطقه الثامنه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو انت طول السنه متردد بدور علي حاجه لقطة بسعر كويس جات الفرصة من شركة زياد فرصة مميزة جدا 👈.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/1/2021
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