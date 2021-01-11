شقه بالتقسيط بارقي مكان في العاصمه الاداريه

(للتقسيط)
|شقه بالتقسيط 215متر معاها جاردن 65 منطقه R7 بقرب من حي الوازارء بالعاصمه الاداريه مقدم 10 % وقسط علي 7سنين بدون فوائد تقسمه مميزه 3غرف+ مطبخ + حمام + ريسبشن سعر خيالي يقسط 7 سنين مميزات المشروع _حيم _ كافيات _ مطاعم _امن 24 ساعه _جامعات لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الدبلوماسي- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079581
570,000 جنيه
12,000 جنيه
505,000 جنيه
2,413,119 جنيه
570,000 جنيه
12,000 جنيه
510,000 جنيه
510,000 جنيه
241,000 جنيه
2,725,849 جنيه
215,000 جنيه
اتصل
اتصل
237,000 جنيه
اتصل