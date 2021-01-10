شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

(للبيع)
|امتلك شقه في كمبوند بارك لين في العاصمه الاداريه بمنطقه R7 شقه جميع مساحات مختلفه بفضل مكان بسعر خيالي مساحه الشقه 204متر _ جاردن 69م تقسمه الشقه (3غرف نوم _ حمام _ مطبخ _ ريسبشن ) مقدم: 2725849 قسط علي 7 سنوات مميزات المشروع _جيم _حمام سباحه _جيم _كافيات _مطاعم لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,725,849 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079429
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