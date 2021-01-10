شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

امتلك شقه في كمبوند بارك لين في العاصمه الاداريه بمنطقه R7 شقه جميع مساحات مختلفه بفضل مكان بسعر خيالي مساحه الشقه 204متر _ جاردن 69م تقسمه الشقه (3غرف نوم _ حمام _ مطبخ _ ريسبشن ) مقدم: 2725849 قسط علي 7 سنوات مميزات المشروع _جيم _حمام سباحه _جيم _كافيات _مطاعم لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب