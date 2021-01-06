شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه الجديده بسعر خيالي

احجز شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه بارقي مكان بموقع مميز بمكبوند r8بقرب الحي الدبلوماسي مباشره بيطل على الممشي السياحي وعلي 3شوارع رئيسيه بعرض 70متر الي 100متر مساحه الشقه :164م تقسمه الشقه* (3غرف_ 2حمام_ مطبخ _ ريسبشن ) مقدم:196900وقسط علي 10 سنين خدمه المشروع : _الامن:24ساعه _سيستم كاميرات كامل _حمام سباحه للكبار لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب