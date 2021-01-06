شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه الجديده بسعر خيالي

(للبيع)
|احجز شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه بارقي مكان بموقع مميز بمكبوند r8بقرب الحي الدبلوماسي مباشره بيطل على الممشي السياحي وعلي 3شوارع رئيسيه بعرض 70متر الي 100متر مساحه الشقه :164م تقسمه الشقه* (3غرف_ 2حمام_ مطبخ _ ريسبشن ) مقدم:196900وقسط علي 10 سنين خدمه المشروع : _الامن:24ساعه _سيستم كاميرات كامل _حمام سباحه للكبار لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078952
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