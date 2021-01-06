(للبيع)
|شقه بالتقسط بمنقه R8كمبوند DEjoyeبالعاصمه الادرايه بسعر خيالي فرصه مش هتتعوض *مساحه الشقه 277م*+ جاردن 55 + تراس18) تقسمه الشقه: (4غرف _ 2حمام _ مطبخ _ ريسبشن) مقدم:315500وقسط علي 10سنين مميزات المشروع _الامن 24ساعه _سيستم كاميرات كامل _حمام سباحه للكبار لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه- الحي الدبلوماسي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|315,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078937
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