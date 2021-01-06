(للبيع)
|شقه بالتقسط بمكوند تاج مصر بالعاصمه الاداريه (بقرب في الحي الدبلوماسي مساحه الشقه :177متر +تراس 14) السعر:211200وقسط 10سنين تقسمه الشقه: 3غرف+ 2حمام+ مطبخ + ريسبشن ) مميزات المشروع: _الامن24ساعه _سيستم كاميرات كامله _جرج تحت الارض لمزيد من التفاصيل: 01033684319
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|211,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078991
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