شقه بالبنفسج عمارات للايجار

(للإيجار)
|شقه للايجار بالبنفسج عمارات بموقع مميز جداا بالقرب من الوتر واى وجميع الخدمات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alaaomran
|التليفون:
|01004513946
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|العنوان:
|البنفسج عمارات- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108774
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