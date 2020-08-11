(للبيع)
|شقه بارض الجولف ٣٠٠ مترنبيل الوقاد سوبر لوكس شارع نبيل الوقاد الرئيسي الدور الثامن ليس الأخير دور كامل حصه فالأرض ناصيه غير مجروحه من ثلاث اتجاهات المساحه 300م بحريه شرقيه 3غرف نوم الغرفه الرئيسيه ٤٥ متر الغرفتين الاتنين الباقين الواحده منهم ٢٥ متر 3حمامات و يوجد حمام ماستر 3ريسيبشن 1غرفه معيشه مطبخ كبير 1 1غرفه للخادمه تراس كبير تنقسم الشقه الي مستوين الارضيه بالكامل خشب باركيه مسمار الساده الوسطاء يمتنعون الاتصال للجااااااااااادين فقط للجادين فقط الاتصال علي الخاص اوعلي 01151555243
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود المحرزى
|التليفون:
|01006999133
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|العنوان:
|ارض الجولف- ارض الجولف
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064687
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