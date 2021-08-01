شقه ايجار مفروش مدينه نصر 1200ج ف اليوم فقط

(للإيجار)
|شقة مفروشة فاخرة للايجار بموقع مميز اول مكرم عبيد بجوار سيتي ستارز مباشرة جديدة باكياسها فرش مودرن بجميع الكماليات تشطيب سوبر لوكس ٣ نوم ٢ ريسبشن وحمام ومطبخ الشقة بحرية ومكيفة بالكامل لمن يهوي الفرش الراقى الشهر17000 الف واليوم 1200 للاستعلام01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت تاوت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه ستي ستارز- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101287
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