شقه ايجار مصيف بالعجمى الهانوفيل بجوار البحر

شقه غرفتين وصاله مجهزة بالكامل بالمنطقه المميزة بالهانوفيل الدور التانى تطل على حديقة فيلا والايجار بالاسبوع من الجمعه للجمعه اليوم 200 جنيه وللعائلات فقط ومن المالك مباشرة خطوات من البحر (2ق)سيرا على الاقدام وحولها جميع الخدمات