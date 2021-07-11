شقه ايجار مصيف بالعجمى الهانوفيل بجوار البحر

(للإيجار)
|شقه غرفتين وصاله مجهزة بالكامل بالمنطقه المميزة بالهانوفيل الدور التانى تطل على حديقة فيلا والايجار بالاسبوع من الجمعه للجمعه اليوم 200 جنيه وللعائلات فقط ومن المالك مباشرة خطوات من البحر (2ق)سيرا على الاقدام وحولها جميع الخدمات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار اشرف
|التليفون:
|01115065090
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|العنوان:
|شارع الاصدقاء- العجمى الهانوفيل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100118
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