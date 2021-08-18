(للإيجار)
|شقه ايجار جديد سوبر لوكس 90 م بحلمية الزيتون شقه ايجار جديد بحلمية الزيتون شقه ايجار جديد بالدور الثالث فوق الارضى غرفتين وصاله وصالون 2 مستوى تشطيب سوبر لوكس غاز طبيعى - بحلمية الزيتون 13 شارع عباس الشريف للاستفسار اتصل على 01005247004 - 01557247099 - 0227784915
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ممدوح
|التليفون:
|01557247099 - 0227784915 - 01005247004
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|العنوان:
|13 ش عباس الشريف حلمية الزيتون - عين شمس- حلمية الزيتون
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103001
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