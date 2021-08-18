شقه ايجار جديد سوبر لوكس 90 م بحلمية الزيتون

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تفاصيل الإعلان
شقه ايجار جديد سوبر لوكس 90 م بحلمية الزيتون شقه ايجار جديد بحلمية الزيتون شقه ايجار جديد بالدور الثالث فوق الارضى غرفتين وصاله وصالون 2 مستوى تشطيب سوبر لوكس غاز طبيعى - بحلمية الزيتون 13 شارع عباس الشريف للاستفسار اتصل على 01005247004 - 01557247099 - 0227784915
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ممدوح
التليفون: 01557247099 - 0227784915 - 01005247004

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 ش عباس الشريف حلمية الزيتون - عين شمس- حلمية الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,600 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/8/2021
رقم الإعلان: 2103001
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