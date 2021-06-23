شقه ايجار بالنزهه الجديدة

(للإيجار)
|شقه ايجار 3500ج دور سابع اكسترا سوبر لوكس 160م (3غرف-حمام-ريسيبشن 3 قطع) لدينا ايجار وتمليك ( شقق-مكاتب-اراضي-محلات-معارض) للتواصل 01000210638-01550347666
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amira arab united group
|التليفون:
|01000210638
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|العنوان:
|النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097785
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