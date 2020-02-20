شقه الترا سوبر لوكس بموقع متميز جدا و كمان بتسهيلات دفع بحدايق الاهرام

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقة 165م واجهة منطقة ع - 3 غرف - 2 حمام - مطبخ - رسيبشن 3 قطع - بلكونة خطوتين من البوابة التالتة الجديدة قربهاا من جميع الخدمات الشقة واجهة على شارع 20 متر اسانسير غاز طبيعى الشقة دور اول هاى سوبر لوكس يعنى على المفتاح ارضيات بورسلين جيبسن بورد شبابيك الومنتال ps بيوت نور باب مصفح متشطبة مداخل و سلالم وواجهة الارض مسجله عقاريأ والمبني مرخص بالكامل وبة كافة المرافق يوجد تسهيلات فى الدفع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yasmeen sayed
التليفون: 01211558932

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العنوان: 130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 780,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/2/2020
رقم الإعلان: 2053645
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18/2/2020
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18/2/2020
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17/2/2020
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17/2/2020
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16/2/2020
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16/2/2020
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16/2/2020
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