شقه استلام فوري تسهيلات ١٠٠ شهر

(للبيع)
|ركز في الإعلان ده لانه مش هيتكرر شقه ١٧٦ م ٣ نوم و ٣ حمام وريسبشن مميز شقه ١٧٦ م استلام فوري تسهيلات ١٠٠ شهر الشقه جانبيه " مش أماميه" في "اللوتس الشماليه" في الدور الخامس بعد الأرضي " الروف" وتم التقديم على التقنين استلام فوري أسانسير لحد الروف "تم تجديد واجهة العماره بالكامل مع بياض واجهة الروف" ٣ غرف نوم منهم غرفه ماستر بحمام وتراس و٣ حمامات وريسبشن واسع ٣٠٠ الف مقدم ٦٠٠٠ جنيه كل شهر لمدة ١٠٠ شهر ٢٥٠٠٠ هيتم دفعهم عند دفع التقنين إجمالي السعر ٩٢٥ الف جنيه السعر شامل التقنين " التقنين على الب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mafhasan
|التليفون:
|01124770888
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|العنوان:
|- اللوتس الشماليه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|925,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058821
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