شقق 135م بجراند سيتي

(للبيع)
|شقق 135م نصف تشطيب - 3 غرف - 2 حمام. - ريسبشن 2 قطعة - 1 مطبخ. لشقة كاملا السعر: - كاش = 550،000 يوجد نظام تقسيط %في حالة القسط، المقدم 25 ل 30 المرافق موجوده و يوجد مكان اسانسير في العمارة. استلام مبدئي بعد 6 شهور و نهاءي بعد سنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- جراند سيتي
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|550,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051715
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