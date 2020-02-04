شقق 135م بجراند سيتي

شقق 135م نصف تشطيب - 3 غرف - 2 حمام. - ريسبشن 2 قطعة - 1 مطبخ. لشقة كاملا السعر: - كاش = 550،000 يوجد نظام تقسيط %في حالة القسط، المقدم 25 ل 30 المرافق موجوده و يوجد مكان اسانسير في العمارة. استلام مبدئي بعد 6 شهور و نهاءي بعد سنة