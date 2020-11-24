شقق مفروش للايجار بمنطقة اللؤلؤ

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
مفروشة فرش جديدة شرفة كبيرة بأطلاله بحرية كامله داخل الصالة التفاصـيل : - غرفتين ماستر رئيسية مطلة على البحر - صالة - ثلاثاء حمامات - مطبخ كبير صالة كبيرة حمام للضيوف الخدمـات : - صالة رياضي (جيم) - مسبح - موقف سيارات - امن 24 ساعة لتواصل والاستفسار الرجاء الاتصال علي الارقام الاتية : 50033508 77825693
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: يوسف
التليفون: 50033508

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العنوان: الدوحة , الدوحة , اللؤلؤ- اللؤلؤ
الدوحة -

قطر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 31/12/2020
رقم الإعلان: 2078242
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صورة الاعلان: Best Adventure with Dubai City Tour

Best Adventure with Dubai City Tour

(للبيع)

Dubai City is famous for its luxuries and modern architecture that is visible through the astonishin.
العنوان:

الدوحة - قطر

70 درهم

24/11/2020
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