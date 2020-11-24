شقق مفروش للايجار بمنطقة اللؤلؤ

(للإيجار)
|مفروشة فرش جديدة شرفة كبيرة بأطلاله بحرية كامله داخل الصالة التفاصـيل : - غرفتين ماستر رئيسية مطلة على البحر - صالة - ثلاثاء حمامات - مطبخ كبير صالة كبيرة حمام للضيوف الخدمـات : - صالة رياضي (جيم) - مسبح - موقف سيارات - امن 24 ساعة لتواصل والاستفسار الرجاء الاتصال علي الارقام الاتية : 50033508 77825693
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يوسف
|التليفون:
|50033508
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|العنوان:
|الدوحة , الدوحة , اللؤلؤ- اللؤلؤ
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078242
70 درهم