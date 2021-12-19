شقق مفروشة للايجار

عروووووض اليوم متاح الأن عرض شقة مفروشة للإيجار اليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بالمربع الذهبي . بين شارع أحمد فخري والنادي الأهلي دور أرضي مرتفع .مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام -ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه و مكيفه بالكامل وبسعر لقطه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 550والشهر 8000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01118842920