شقق مفروشة للايجار

(للبيع)
|عروووووض اليوم متاح الأن عرض شقة مفروشة للإيجار اليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بالمربع الذهبي . بين شارع أحمد فخري والنادي الأهلي دور أرضي مرتفع .مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام -ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه و مكيفه بالكامل وبسعر لقطه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 550والشهر 8000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01118842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115834
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