شقق مفروشة للايجار

لأصحاب المستويات الراقيه والعروض المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري في مدينة نصر فيو رائع على حديقه بشارع محمد المقريفي خطوات الى سيتي ستارز دور ثالث 2 اسانسير مكونه من (2غرف نوم - وليفنج روم بجلسه عربي و 3 ال سي دي و مطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل وبسعر مغري لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 800 والشهر 13000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01118842920