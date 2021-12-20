شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه والعروض المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري في مدينة نصر فيو رائع على حديقه بشارع محمد المقريفي خطوات الى سيتي ستارز دور ثالث 2 اسانسير مكونه من (2غرف نوم - وليفنج روم بجلسه عربي و 3 ال سي دي و مطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل وبسعر مغري لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 800 والشهر 13000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01118842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116113
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