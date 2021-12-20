شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه والعروض المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصربمكرم عبيد خلف سيتى سنترمكونه من(3غرف نوم-ريسبشن - 2 حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات تشطيب هاي لوكس برج فخم مدخل شيك ٢ اسانسير امن واي فاي وبسعر خاص جدا اليوم ٧٥٠ج والشهر ١٧٠٠٠ج للحجز والأستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01118842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116096
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