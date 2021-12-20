شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)
|لهواه التميز والفخامه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر من عباس العقاد مكونه من (٣غرف نوم -٣ريسبشن - وليفنج -٣حمام فرش راقي تشطيب هاي لوكس وبسعر خاص لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم ١٢٠٠والشهر ٢٤٠٠٠ ولمعرفه المزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01118842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|24,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116064
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