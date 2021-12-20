شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)
|لمحبي الرقي والفخامه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر من عباس العقاد مكونه من(٢ غرف نوم -٢ريسبشن -٢حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم ١٢٠٠ج والشهر ٢٠٠٠٠ج وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01118842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116041
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