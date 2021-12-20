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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار - في القاهرة مصر

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لمحبي الرقي والفخامه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر من عباس العقاد مكونه من(٢ غرف نوم -٢ريسبشن -٢حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم ١٢٠٠ج والشهر ٢٠٠٠٠ج وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01118842920
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم سمارت
التليفون: 01118842920

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2116041
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