شقق مفروشة للايجار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار - في القاهرة مصر

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لأصحاب المستويات الراقيه والعروض المميزه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار سيتي ستار وسيتي سنتر ميني كمبوند بحمام سباحة مكونه من (٣غرف نوم -٢ريسبشن -٣حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس برج فخم أمن ٢٤ساعة مدخل شيك مطلوب فاليوم ١٤٠٠ج والشهر ٢٧٠٠٠ج للحجزوالاستفساريمكنك الأتصال بنا علي 0111842920
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم سمارت
التليفون: 01118842920

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 27,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2115961
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