شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)
|لأصحاب المستويات الراقيه والعروض المميزه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار سيتي ستار وسيتي سنتر ميني كمبوند بحمام سباحة مكونه من (٣غرف نوم -٢ريسبشن -٣حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس برج فخم أمن ٢٤ساعة مدخل شيك مطلوب فاليوم ١٤٠٠ج والشهر ٢٧٠٠٠ج للحجزوالاستفساريمكنك الأتصال بنا علي 0111842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|27,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115961
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