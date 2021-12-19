شقق مفروشة للايجار

لعشاق الرقي والتميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متمي جدا بمدينه نصرفي اول عباس العقاد طريق النصرمكونه من(٣نوم- ٣ريسبشن -حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات العماره بها ٢ اسانسير فيو علي شارع النزهه وبأسعارمميزه جدا مطلوب فاليوم 750والشهر 14000 للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01118842920