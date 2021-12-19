شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)
|لعشاق الرقي والتميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متمي جدا بمدينه نصرفي اول عباس العقاد طريق النصرمكونه من(٣نوم- ٣ريسبشن -حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات العماره بها ٢ اسانسير فيو علي شارع النزهه وبأسعارمميزه جدا مطلوب فاليوم 750والشهر 14000 للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01118842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115875
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