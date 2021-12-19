شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)
|عرووووض اليوم متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا في مدينة نصر فيو حديقه بشارع محمد المقريفي متفرع من مكرم عبيد قريبه من النادي الاهلي دور رابع بأسانسير مكونه من(3غرف نوم -وريسبشن - وحمام كبير- ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه و بها جميع الكماليات بسعر مغري جدا اليوم 800ج والشهر13000ج وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01014410474
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115848
710,000 جنيه
1,500,000 جنيه
13,000 جنيه
1,300,000 جنيه
8,000 جنيه
11,000 جنيه
1,400,000 جنيه
15,000 جنيه
1,300,000 جنيه
2,550,000 جنيه
10,000 جنيه
7,500 جنيه
7,500 جنيه
400,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
900,000 جنيه