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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار - في القاهرة مصر

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عرووووض اليوم متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا في مدينة نصر فيو حديقه بشارع محمد المقريفي متفرع من مكرم عبيد قريبه من النادي الاهلي دور رابع بأسانسير مكونه من(3غرف نوم -وريسبشن - وحمام كبير- ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه و بها جميع الكماليات بسعر مغري جدا اليوم 800ج والشهر13000ج وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01014410474
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم سمارت
التليفون: 01118842920

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 13,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115848
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