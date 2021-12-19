شقق مفروشة للايجار

عرووووض اليوم متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا في مدينة نصر فيو حديقه بشارع محمد المقريفي متفرع من مكرم عبيد قريبه من النادي الاهلي دور رابع بأسانسير مكونه من(3غرف نوم -وريسبشن - وحمام كبير- ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه و بها جميع الكماليات بسعر مغري جدا اليوم 800ج والشهر13000ج وللمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01014410474