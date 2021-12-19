شقق مفروشة للايجار

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تفاصيل الإعلان
لأصحاب الرقي والتميز متاح الأن عرض شقه مفروشة للايجاراليومي والشهري والمدد الطويلة بموقع متميز جدا بمدينه نصر خلف سيتى سنترفي مكرم عبيد مكونه من( 3 غرف نوم -2ريسبشن - 2حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات مطلوب فاليوم 750 والشهر 15000 للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي 01118842920
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم سمارت
التليفون: 01118842920

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العنوان: - مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115842
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19/12/2021
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19/12/2021
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19/12/2021
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19/12/2021
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19/12/2021
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القسم: 

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18/12/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بالعاشر من رمضان 150 م صافى - في القاهرة مصر

شقه للبيع بالعاشر من رمضان 150 م صافى

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العنوان:

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القسم: 

400,000 جنيه

14/12/2021
صورة الاعلان: لعشاق الاستثمار شقة لقطة للبيع بمدينة نصر على طريق النصر الرئيسى ببرج ادارى - في القاهرة مصر

لعشاق الاستثمار شقة لقطة للبيع بمدينة نصر على طريق النصر الرئيسى ببرج ادارى

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العنوان:

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القسم: 

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