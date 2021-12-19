شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)
|عرووووووض اليوم متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة مكونه من( ٢غرف نوم -٢ريسبشن- حمام - ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفة بجميع الكماليات فرش راقي سوبر لوكس وبسعر لن يتكررمن غدا مطلوب فاليوم ٦٥٠ والشهر ١١٠٠٠ وللحجز والأستفسار يمكنك الاتصال بنا علي 0111842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115838
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