شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)
|عرووووض اليوم متاح الان عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بين ميدان الساعه ومكرم عبيد مكونه من(2 نوم - 2ريسبشن- وحمام ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر مغري لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم600 والشهر10000 الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01118842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115744
2,550,000 جنيه
7,500 جنيه
7,500 جنيه
400,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
900,000 جنيه
1,300,000 جنيه
100,000,075 جنيه
2,000,000 جنيه
1,670,000 جنيه
340,000 جنيه
700,000 جنيه
25,000 جنيه
7,500 جنيه
17,000 جنيه
20,000 جنيه