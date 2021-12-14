شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)
|للعائلات فقط شقه مفروشه للايجار سوبر لوكس علي طريق النصر بموقع مميزجدا بجوار نادي السكه و دقائق لعباس العقاد.غرفتين و ريسبشن و مطبخ و حمام. ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه وبسعر لن يتكررمن غدا مطلوب للايجار اليومي ٤٥٠ج و الشهري ٧٥٠٠ج. للحجزوالاستفسار يمكنك الاتصال بنا علي 01118842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115679
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