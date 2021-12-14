شقق مفروشة للايجار

للعائلات فقط شقه مفروشه للايجار سوبر لوكس علي طريق النصر بموقع مميزجدا بجوار نادي السكه و دقائق لعباس العقاد.غرفتين و ريسبشن و مطبخ و حمام. ومطبخ كامل بجميع الاجهزه الكهربائيه وبسعر لن يتكررمن غدا مطلوب للايجار اليومي ٤٥٠ج و الشهري ٧٥٠٠ج. للحجزوالاستفسار يمكنك الاتصال بنا علي 01118842920