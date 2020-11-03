شقق مشطبة للإيجار

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تفاصيل الإعلان
شقق مشطبة للإيجار تصلح مكاتب وعيادات الغردقة - أول شارع المطار بجوار شركة أبو النصر للمقاولات للاستعلام 01151122166
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01151122166

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: أول شارع المطار بجوار شركة أبو النصر- الغردقة
البحر الأحمر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080567
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: لستمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بجاردن كبير في راس سدر

لستمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بجاردن كبير في راس سدر

(للبيع)

بمقدم57 الف بس امتلك شاليهك الخاص و هتلاقي كل اللي تحلم بيه في راس سدر وعيش وسط ارقي الخدمات من اك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7

شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7

(للتقسيط)

امتلك شقتك بتصمصيم متميز من ميدتاون سكاي وعيش الرفاهية وانت واسرتك وتسوق في ارقي المولات بالعاصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق

(للبيع)

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

560,000 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: احجز شقه في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

احجز شقه في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

(للبيع)

امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده _تطل علي الحي الدبلوماسي مباشره والممشي السياحي وعلي 3شواراع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين تكاليف في مجال الأطعمة للعمل بكبرى شركات المطاعم بالرياض - ال

مطلوب محاسبين تكاليف في مجال الأطعمة للعمل بكبرى شركات المطاعم بالرياض - ال

(فرصة عمل)

مطلوب بكبرى شركات المطاعم بالرياض - السعودية #محاسبين_تكاليف_في_مجال_الأطعمة الشروط : - خبرة 6 سنوات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/1/2021
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صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض

مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض والدمام اطباء وطبيبات اسنان عام خبره بالزراعه او .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

(فرصة عمل)

مطلوب لمعمل أسنان بجدة فنى أسنان . يجيد بناء ايماكس / الزيركون / الخزف / الشـمع / المعدن خبرة لاتق.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف

مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف

(فرصة عمل)

مطلوب اخصائيات أشـعة لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية خبرة سنتين بعد الماجستير مه.
العنوان:

الجيزة - مصر

400 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالخرج 1- استشاريين اسنان خبره في تقويم ( دكتوراه خبره لات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه

مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه

(فرصة عمل)

مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه لفروعها بالمدينه المنوره / الدمام/ الخبر/ الرياض ممرضات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس استيراد وتصنيع كومباكت hpl

جرين هاوس استيراد وتصنيع كومباكت hpl

(للبيع)

استمتع بأكبر التخفيضات مع عروض شركه جرين هاوس خصومات وتخفيضات هائله أحصل على ارقى واحدث وافضل ديك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها للسعودية

مطلوب فنيين تمديد وتركيب شبكات بكافة انواعها للسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب فنين تمديد وتركيب شبكات. لكبرى الشركات المتخصصه في مجال الخدمات التكنولوجيه والبنيه التحت.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا تصميم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

18/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع كاملة التشطيب مع الجراج بالعاصمة الادارية

شقة للبيع كاملة التشطيب مع الجراج بالعاصمة الادارية

(للبيع)

عاوز تاخد شقه فى العاصمه الجديده و شايل هم التشطيب دلوقتى فى كمبوند كابيتال هايتس مش هتشيل هم اى حاج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

18/1/2021
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