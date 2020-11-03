(للإيجار)
|شقق مشطبة للإيجار تصلح مكاتب وعيادات الغردقة - أول شارع المطار بجوار شركة أبو النصر للمقاولات للاستعلام 01151122166
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01151122166
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|العنوان:
|أول شارع المطار بجوار شركة أبو النصر- الغردقة
البحر الأحمر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080567
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