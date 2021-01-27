شقق مساحة 150 متر بمقدم 90 الف في قلب حدائق اكتوبر

شقق في حدائق اكتوبر مساحة 150 متر + جراچ 25 متر بمقدم 90 الف جنية و دفعه استلام 90 الف و القسط 4500 لمدة 5 سنوات الاستلام بعد سنتين للاستعلام برجاء التواصل واتساب او الاتصال