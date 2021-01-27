شقق مساحة 150 متر بمقدم 90 الف في قلب حدائق اكتوبر

(للتقسيط)
|شقق في حدائق اكتوبر مساحة 150 متر + جراچ 25 متر بمقدم 90 الف جنية و دفعه استلام 90 الف و القسط 4500 لمدة 5 سنوات الاستلام بعد سنتين للاستعلام برجاء التواصل واتساب او الاتصال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيثم العرباوي
|التليفون:
|01069543030 - 01101878766
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع احمد زويل- حدائق اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083425
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