شقق مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة

(للإيجار)
|شقق مفروشة للإيجار اليومي نظيفة في الدار البيضاء مع مصعد و الويفي في موقع راقي جدا جنب المحلات التجارية البقالات والمقاهي والمطاعم والأماكن العامة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Abdelah
|التليفون:
|00212645152464
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Maarif- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 درهم
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115850
3,000 درهم
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
3,500 درهم
اتصل
1,600 درهم
4,500,000 درهم
810,000 درهم
اتصل
اتصل
اتصل