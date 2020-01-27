(للإيجار)
|شقق مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة في كازا مكان راقي بثمن جد مناسب ببناية حديثة فيها الويفي مع مصعد على مقربة من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم لحجز يرجى اتصال على رقم وشكرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdelahhh
|التليفون:
|0645152464
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|العنوان:
|biranzaran- maarif
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 درهم
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050832
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