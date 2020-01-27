شقق مجهزة للإيجار اليومي مفروشة ونظيفة في كازا مكان راقي بثمن جد مناسب ببناية حديثة فيها الويفي مع مصعد على مقربة من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم لحجز يرجى اتصال على رقم وشكرا