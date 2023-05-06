شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط على سن

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Ad Information
بسم الله الرحمن الرحيم شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط على سنتين للاستلام الفورى سعر 7000 الاف للمتر مقدم 50 % والباقى على سنتين 3 غرف ليفنج ريسبشن 2 حمام مميزات الموقع اساتسير ماركة عالمية مواسير الكهرباء الخطوط الرئيسية للصحى والمياء حلوق الشبابيك والابواب منطقة خدمات ومجمع مدارس مداخل رخام واجهات معمارية كلاسيكية فاخرة انتركم امن وحراسه كاميرا ت للمراقبه 0221933117 01149376567
Contact The Advertiser:
Contact Name: حسن محمود
Telephone: 01146143437

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: احمد- النزهه الجديده
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 7,000 Pound
Posting Date: 6/5/2023
Ad Number: 2182709
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Price
Posting Date
Ad Photo: شقق للبيع 165 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 3 - in Cairo Egypt

شقق للبيع 165 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 3

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقق للبيع 165 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 380 الف 3 غرف ليفنج ريسبشن.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

400,000 Pound

6/5/2023
Ad Photo: شقة للبيع النزهه 2 جسر السويس 120م ناصية 180 الف قسط 160 الف كاش الموقع اسا - in Cairo Egypt

شقة للبيع النزهه 2 جسر السويس 120م ناصية 180 الف قسط 160 الف كاش الموقع اسا

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقة للبيع النزهه 2 جسر السويس 120م ناصية 180 الف قسط 160 الف كاش الموقع اساتسير ماركة عالمية الحوائط.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

180,000 Pound

6/5/2023
Ad Photo: شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور - in Cairo Egypt

شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور

(For Sale)

- in Cairo Egypt

بسم الله الرحمن الرحيم شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور ا.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

500,000 Pound

6/5/2023
Ad Photo: شقة للبيع لاغراض تجارية بعمر بن الخطاب جسر السويس اول نمرة من الشارع الرئيس - in Cairo Egypt

شقة للبيع لاغراض تجارية بعمر بن الخطاب جسر السويس اول نمرة من الشارع الرئيس

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقة تصلح اغراض تجارية ارضي بعنر بن الخطاب جسر السويس اول نمرة من الشارع الرئيسي بجانب مترو الانفاق ل.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

1,300,000 Pound

28/4/2023
Ad Photo: ط´ظ‚ط© ط§ظٹط¬ط§ط± ط¬ط¯ظٹط¯ ط¨ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© - in Cairo Egypt

ط´ظ‚ط© ط§ظٹط¬ط§ط± ط¬ط¯ظٹط¯ ط¨ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شقة ايجار جديد٢٢٠م سكني راقية جدا بالنرجس فيلات التجمع الخامس الترالوكس بالقرب من.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

11,000 Pound

8/4/2023
Ad Photo: شقة للايجار النزهة2 بسعر2000ج - in Cairo Egypt

شقة للايجار النزهة2 بسعر2000ج

(For Rent)

- in Cairo Egypt

للايجار شقة قانون جديد النزهة 2 ش السيدة خديجة من ش 100 الدور الرابع 3 نوم 2 ريشيبشن 2 حمام مطبخ كبي.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

2,000 Pound

6/4/2023
Ad Photo: شقة للبيع 135م بفيو حديقة بالتجمع الخامس بدون مقدم - in Cairo Egypt

شقة للبيع 135م بفيو حديقة بالتجمع الخامس بدون مقدم

(For Sale)

- in Cairo Egypt

امتلك شقتك في ارقي كمبوندات التجمع الخامس بقلب القاهرة الجديدة والذي يتميز بقربه من فندق توليب و مدي.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

4,750,000 Pound

12/3/2023
Ad Photo: شقة للبيع فى كمبوند امام النادى الاهلى التجمع الخامس بمقم 10% - in Cairo Egypt

شقة للبيع فى كمبوند امام النادى الاهلى التجمع الخامس بمقم 10%

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقة بسعر الطرح الاول مع اكبر مطور اماراتى كمبوند فى منطقة حيوية و قريب لجميع الاماكن فى منطقة الجو.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

375,000 Pound

27/2/2023
Ad Photo: شقة 125 متر استلام فوري ومتشطبة بأقل سعر في قلب السادس من أكتوبر - in Cairo Egypt

شقة 125 متر استلام فوري ومتشطبة بأقل سعر في قلب السادس من أكتوبر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

**الموقع المميز لكمبوند كيان حيث يقع بالقرب من: مول العرب الشهير والذي يقع كمبوند كيان أكتوبر kayan .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

4,443,000 Pound

26/2/2023
Ad Photo: شقة للبيع ٣ وصالة - in Cairo Egypt

شقة للبيع ٣ وصالة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقة ٣ وصاله ارضي تصلح مشروع وكمان سكني علي الشارع.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

2,500,000 Pound

24/2/2023
Ad Photo: شقتك بحديقة خاصة فى ارقى كمبوندات التجمع الخامس - in Cairo Egypt

شقتك بحديقة خاصة فى ارقى كمبوندات التجمع الخامس

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقة لقطة للبيع فى ارقى كمبوندات التجمع الخامس لوكشن مميز جدا قريب لجميع الاماكن و المحاور الرئيسية .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

5,400,000 Pound

22/2/2023
Ad Photo: شقة للبيع غرفتين بحديقة خاصة بقلب التجمع الخامس استلام قريب - in Cairo Egypt

شقة للبيع غرفتين بحديقة خاصة بقلب التجمع الخامس استلام قريب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

امتلك شقتك فى اميز موقع بالتجمع و قربه من أكثر المناطق الحيوية بها الشقة مساحة 120م مكونة من غرفتين .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

5,400,000 Pound

22/2/2023
Ad Photo: شقة للبيع 115 متر فيو لاجون بكمبوند فى 6 اكتوبر - in Cairo Egypt

شقة للبيع 115 متر فيو لاجون بكمبوند فى 6 اكتوبر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تبحث عن موقع استثنائي في أرقى المشروعات السكنية فهذه هي فرصتك الآن لامتلاك وحدتك في المشروع .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

4,400,000 Pound

20/2/2023
Ad Photo: للبيع شقة بمدينة نصر موقع مميز - in Cairo Egypt

للبيع شقة بمدينة نصر موقع مميز

(For Sale)

- in Cairo Egypt

للبيع شقق بمدينة نصر موقع مميز بالقرب من محور المشير طنطاوى تبدا من 140م مع وجود خدمات ( مول تجارى .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

12/2/2023
Ad Photo: شقة للايجار مفروش مدينة بدر - in Cairo Egypt

شقة للايجار مفروش مدينة بدر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شقة للايجار مفروش مدينة بدر الحى الاول المجاورة الخامسة مساحة 95 متر دور خامس( باب جديد) شقة لوكس مك.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

3,500 Pound

11/2/2023
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