شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط على سن

(For Sale)
|بسم الله الرحمن الرحيم شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط على سنتين للاستلام الفورى سعر 7000 الاف للمتر مقدم 50 % والباقى على سنتين 3 غرف ليفنج ريسبشن 2 حمام مميزات الموقع اساتسير ماركة عالمية مواسير الكهرباء الخطوط الرئيسية للصحى والمياء حلوق الشبابيك والابواب منطقة خدمات ومجمع مدارس مداخل رخام واجهات معمارية كلاسيكية فاخرة انتركم امن وحراسه كاميرا ت للمراقبه 0221933117 01149376567
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|حسن محمود
|Telephone:
|01146143437
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|احمد- النزهه الجديده
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|7,000 Pound
|Posting Date:
|6/5/2023
|Ad Number:
|2182709
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