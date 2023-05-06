شقق للبيع 165 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 3

(For Sale)
|شقق للبيع 165 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 380 الف 3 غرف ليفنج ريسبشن 2 حمام مميزات الموقع اساتسير ماركة عالمية مواسير الكهرباء الخطوط الرئيسية للصحى والمياء حلوق الشبابيك والابواب منطقة خدمات ومجمع مدارس مداخل رخام واجهات معمارية كلاسيكية فاخرة انتركم امن وحراسه كاميرا ت للمراقبه 01149376567 01006879877
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|حسن محمود
|Telephone:
|01146143437
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|احمد- النزهه الجديده
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|400,000 Pound
|Posting Date:
|6/5/2023
|Ad Number:
|2182707
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