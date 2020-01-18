(للبيع)
|شقق للبيع 152م بتسهيلات بجوار نادى الصيد 6 اكتوبر شقق للبيع خلف مشروع طيبة جاردنز والريهام متاح ادوار مختلفة مساحة الشقة 152 متر استلام نصف تشطيب خلال 12 شهر عبارة عن / 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ سعر المتر كاش 4000ج بتسهيلات 12 شهر 4500ج للمتر بتسهيلات 24 شهر 5000ج للمتر مقدم 50% للمعاينة والتفاصيل / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|,
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- /
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049465
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