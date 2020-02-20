شقق للبيع ف بنها بالقليوبية في أبراج أعالي سيتي

(للبيع)
|في أبراج أعالي سيتي 🏢 مساحات متنوعة وموقع متميز اسعار خيالية وتقسيط عل 3 سنوات تقسيمة الشقة عل زوقك الشخصى (3غرف - ريسبشن قطعين - 2 حمام - مطبخ ) أعالي العقارية - بيت الثقة للاستعلام : 01000804996
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|manar
|التليفون:
|01000804996
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|العنوان:
|بنها القليوبية- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|55,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053575
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