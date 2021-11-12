شقق للبيع في مركز انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة للبيع في مركز مدينة أنطاليا ضمن أحد أفضل مجمعات أنطاليا يتميز المشروع بقربه من كافة الخدمات والمرافق الحيوية . يبعد 200 م عن البحر . يبعد 500 م عن السوق القديم . - يتوفر مسبح - ساونا - حمام تركي - مرآب للسيارات - كاميرات مراقبة - طواقم حراسة الشقق مصممة بديكورات حديثة . إكسائها من أفضل الماركات . ذات مطبخ معزول بزجاج . الشقق المتوفرة 2+1 3+1 4+1 شقة غرفتين ومطبخ وصالة بمساحة 130 م2 السعر: 167670 شركة تو أنطاليا العقارية www.toantalya.com www,toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مركز المدينة- مراد باشا
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,670 دولار
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110999
165,000 دولار
66,500 دولار
162,000 دولار
160,000 دولار
159,000 دولار
83,500 دولار
170,000 دولار
184,000 دولار
182,000 دولار
180,000 دولار
175,000 دولار
175,000 دولار
81,000 دولار
171,000 دولار
45,000 دولار