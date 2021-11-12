شقق للبيع في مركز انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقة للبيع في مركز مدينة أنطاليا ضمن أحد أفضل مجمعات أنطاليا يتميز المشروع بقربه من كافة الخدمات والمرافق الحيوية . يبعد 200 م عن البحر . يبعد 500 م عن السوق القديم . - يتوفر مسبح - ساونا - حمام تركي - مرآب للسيارات - كاميرات مراقبة - طواقم حراسة الشقق مصممة بديكورات حديثة . إكسائها من أفضل الماركات . ذات مطبخ معزول بزجاج . الشقق المتوفرة 2+1 3+1 4+1 شقة غرفتين ومطبخ وصالة بمساحة 130 م2 السعر: 167670 شركة تو أنطاليا العقارية www.toantalya.com www,toantalya.group