شقق للبيع في مركز انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع في مراد باشا مركز مدينة انطاليا اختر منزل الأحلام في أجمل بقاع تركيا و لا تفوت فرصة الحصول على شقة في مركز مدينة أنطاليا ضمن أحد أفضل مجمعات أنطاليا : يبعد 200 م عن البحر . يبعد 500 م عن السوق القديم . - يتوفر مسبح - ساونا - حمام تركي - مرآب للسيارات - كاميرات مراقبة - طواقم حراسة الشقق مصممة بديكورات حديثة . إكسائها من أفضل الماركات . ذات مطبخ معزول بزجاج . شركة تو أنطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|مركز مدينة انطاليا- مراد باشا
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|5/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110111
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