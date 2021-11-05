شقق للبيع في مركز انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في مراد باشا مركز مدينة انطاليا اختر منزل الأحلام في أجمل بقاع تركيا و لا تفوت فرصة الحصول على شقة في مركز مدينة أنطاليا ضمن أحد أفضل مجمعات أنطاليا : يبعد 200 م عن البحر . يبعد 500 م عن السوق القديم . - يتوفر مسبح - ساونا - حمام تركي - مرآب للسيارات - كاميرات مراقبة - طواقم حراسة الشقق مصممة بديكورات حديثة . إكسائها من أفضل الماركات . ذات مطبخ معزول بزجاج . شركة تو أنطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group