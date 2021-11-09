شقق للبيع في كونيالتي هورما-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة دوبلكس مناسبة للجنسية التركية للبيع في انطاليا كونيالتي هورما بمساحة 180 م2 تتألف من ثلاث غرف نوم ومطبخ وصالة ضمن مجمع راقي للبيع في انطاليا منطقة كونيالتي حي هورما الراقي مجمع متكامل الخدمات وضمن أرقى الاحياء التي تمتاز بالهدوء في انطاليا هورما المخدم بالمواصلات العامة والاسواق التجارية ميزات المجمع مسابح صيفية ملاعب حدائق اماكن مخصصة للجلوس حول المسابح كراج سيارات طاقم حراسة على مدار الساعة كميرات مراقبة على مدار 24 ساعة شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|هورما- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110657
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