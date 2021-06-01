(للبيع)
|شقق للبيع في سين سيفين أحدث مشروعات شركة أكام للتطوير العقاري أول مشروع سكني رياضي بالعاصمه الاداريه الجديده ستشعر بأنك تعيش في نادي رياضي في جو صحي ومريح للأعصاب لمحبى الهدوء والتميز امتلك وحدتك الأن في أميز مشروعات العاصمة الادارية بأقل مقدم و في أفضل موقع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شقق للبيع في سين سيفين – أقل مقدم بالعاصمة الجديدة
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|شقق للبيع في سين سيفين – أقل مقدم بالعاصمة الجديدة- شقق للبيع في سين سيفين – أقل مقدم بالعاصمة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095822
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11,762 جنيه
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