شقق للبيع في سين سيفين – أقل مقدم بالعاصمة الجديدة

(للبيع)
|أسعار شقق سين سيفين وأنظمة السداد في شركة أكام احجز وحدتك الأن بأقل سعر للمتر في العاصمة الادارية الجديدة سعر متر يبدأ من 10.400 جنيه فقط ولفترة محدودة بدون مقدم وتسهيلات حتي 10 سنوات للاستفسار 01119811423
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|القاهرة- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076443
6,000 جنيه
560,000 جنيه
5,000 جنيه
7,800 جنيه
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