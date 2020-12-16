شقق للبيع في دي جويا العاصمة الادارية الجديدة - عقارات العاصمة الادارية

(للبيع)
|أنظمة السداد في مشروع دي جويا العاصمة الادارية 10 % مقدم وتسهيلات في السداد تصل إلي 10 سنوات مساحات تبدأ من 135 م أسعار الشقق في كمبوند دي جويا تاج مصر أسعار الشقق في دي جويا تبدأ من 1.315.000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|القاهرة- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076429
6,000 جنيه
560,000 جنيه
5,000 جنيه
7,800 جنيه
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