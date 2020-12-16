شقق للبيع في دي جويا العاصمة الإدارية

(للبيع)
|مساحة مشروع دى جويا العاصمة Taj misr new capital يقام مشروع دى جويا العاصمه على مساحة 23.5 فدان واستعانت شركة تاج مصر بمكتب space لصاحبه المهندس الاستشاري مدحت درة وذلك لتنفيذ المشروع على أكبر قدر من الإبداع والتميز ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة استديوهات وشقق ودوبلكس إذا كنت تبحث عن كمبوند سكني متكامل بنقدملك أفضل شقق للبيع فى دي جويا العاصمة الادارية خدمات ومميزات كمباوند دى جويا بالعاصمة الاداريه الجديده مشروع دى جويا هو مجتمع سكني متكامل الخدمات التى تلبى جميع الخدمات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|القاهرة- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076446
6,000 جنيه
560,000 جنيه
5,000 جنيه
7,800 جنيه
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