شقق للبيع في تركيا انطاليا الانيا ضمن مجمع-شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع في تركيا انطاليا الانيا ضمن مجمع Sonas Diamond يقع المشروع في محمودلار / ألانيا /انطاليا . يتميز المجمع بتوفر كافة الخدمات. وقربه من المرافق العامة . يبعد 10 كم فقط من وسط ألانيا و 300 مترًا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط. الشقق المتوفرة : شقة غرفة وصالة ( مساحة:55 م2) السعر: 62,500$ شقة غرفتين وصالة ( مساحة:120 م2) السعر: 132,000$ شقة ثلاث غرف وصالة ( مساحة:150 م2) السعر: 192,000$ شركة تو انطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|محمودلار- الانيا
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,500 دولار
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110198
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