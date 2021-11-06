شقق للبيع في تركيا انطاليا الانيا ضمن مجمع-شركة تو انطاليا العقارية

شقق للبيع في تركيا انطاليا الانيا ضمن مجمع Sonas Diamond يقع المشروع في محمودلار / ألانيا /انطاليا . يتميز المجمع بتوفر كافة الخدمات. وقربه من المرافق العامة . يبعد 10 كم فقط من وسط ألانيا و 300 مترًا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط. الشقق المتوفرة : شقة غرفة وصالة ( مساحة:55 م2) السعر: 62,500$ شقة غرفتين وصالة ( مساحة:120 م2) السعر: 132,000$ شقة ثلاث غرف وصالة ( مساحة:150 م2) السعر: 192,000$ شركة تو انطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group