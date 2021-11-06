شقق للبيع في تركيا انطاليا الانيا ضمن مجمع-شركة تو انطاليا العقارية

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صورة الاعلان: شقق للبيع في تركيا انطاليا الانيا ضمن مجمع-شركة تو انطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

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شقق للبيع في تركيا انطاليا الانيا ضمن مجمع Sonas Diamond يقع المشروع في محمودلار / ألانيا /انطاليا . يتميز المجمع بتوفر كافة الخدمات. وقربه من المرافق العامة . يبعد 10 كم فقط من وسط ألانيا و 300 مترًا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط. الشقق المتوفرة : شقة غرفة وصالة ( مساحة:55 م2) السعر: 62,500$ شقة غرفتين وصالة ( مساحة:120 م2) السعر: 132,000$ شقة ثلاث غرف وصالة ( مساحة:150 م2) السعر: 192,000$ شركة تو انطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

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العنوان: محمودلار- الانيا
أنطاليا -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 62,500 دولار
تاريخ الإعلان: 6/11/2021
رقم الإعلان: 2110198
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