شقق للبيع في تركيا الانيا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في تركيا الانيا ضمن مجمع Sonas Star في منطقة محمودلار . يقع السوبر ماركت والمتاجر والبنوك على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام ، يبعد 10 كم فقط من وسط ألانيا و 550 مترًا من شاطئ البحر . يضم البناء حمام سباحة وحمامًا تركيًا وساونا وصالة رياضية من بين مرافقها ، مما يعني أنك لن تضطر إلى المغامرة بعيدًا للاستمتاع بالاسترخاء أثناء إقامتك في ألانيا. انماط الشقق غرفتين وصالة ثلاث غرف وصالة أربع غرف وصالة خمس غرف وصالة شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group