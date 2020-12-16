شقق للبيع في بيت الوطن التجمع الخامس - عقارات التجمع الخامس بالتقسيط

(للبيع)
|احجز شقتك الان في بيت الوطن التجمع الخامس شقتك بسعر التكلفة احجز وحدتك الان جراج خاص وواجهات بحرية ومساحات خضراء و تقسيم داخلي مميز لكل الوحدات مساحات متنوعة مصاعد حديثة وانتركم جراج خاص للسيارات وجود تسهيلات مميزة فى السداد مواصفات التشطيب نصف تشطيب باب الشقة ومحارة داخلية حوائط وأسقف ماعدا الحمامات والمطابخ حلوق داخلية وتأسيس كهرباء وصلة المياه والصرف للشقة والواجهة الخارجية الوميتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmoltqa
|التليفون:
|01090079595
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|العنوان:
|القاهرة- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076424
6,000 جنيه
560,000 جنيه
5,000 جنيه
7,800 جنيه
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