شقق للبيع في انطاليا منطقة كيبز (VARAD)-شركة تو انطاليا العقارية

شقق للبيع في انطاليا منطقة كيبز (VARAD) ضمن أرقى الأحياء والأقرب للخدمات تبعد عن البحر 8 كم ميزات الشقق : ديكورات جيبسن بورد للاسقف نوافذ مزودة بزجاج مضاعف عازل للضوضاء ارضيات خشب باركية من النوع الاول حمامات سيراميك مع نقوش رائعة مطبخ مستقل تراس واسع ميزات المجمع : مساحات واسعة وحدائق مخصصة للاطفال ضمن المجمع كميرات امن ومراقبة على مدار الساعة مسابح صيفية الشقق المتوفرة : شقة غرفتين وصالة (بمساحة 100 م2) السعر 45.000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group