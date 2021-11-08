شقق للبيع في انطاليا منطقة كيبز (VARAD)-شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع في انطاليا منطقة كيبز (VARAD) ضمن أرقى الأحياء والأقرب للخدمات تبعد عن البحر 8 كم ميزات الشقق : ديكورات جيبسن بورد للاسقف نوافذ مزودة بزجاج مضاعف عازل للضوضاء ارضيات خشب باركية من النوع الاول حمامات سيراميك مع نقوش رائعة مطبخ مستقل تراس واسع ميزات المجمع : مساحات واسعة وحدائق مخصصة للاطفال ضمن المجمع كميرات امن ومراقبة على مدار الساعة مسابح صيفية الشقق المتوفرة : شقة غرفتين وصالة (بمساحة 100 م2) السعر 45.000$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|كيبيز- كيبيز
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|45,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110413
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