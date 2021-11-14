شقق للبيع في انطاليا كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقة غرفتين نوم ومطبخ وصالة للبيع في كونيالتي انطاليا تركيا ضمن مجمع اتلانتس ( بمساحة 100م2 ) .يقع المجمع في افضل الاحياء حي كونيالتي ليمان قريب من الاماكن السياحية والسكنية قريب من البحر ومن كافة الخدمات العائلية المطلوبة مواصلات عامة اسواق تجارية ومولاتمدارس مشافي مطاعم . بتوفر في المجمع كافة الخدمات من مسبح وحدائق وملاعب وكميرات مراقبة وحراسة وأمن وصالات رياضة حمام تركي غرلف مساج ساونا وكراج سيارات وكافة الخدمات . شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|كونيالتي- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111207
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