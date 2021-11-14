شقق للبيع في انطاليا كونيالتي-شركة توانطاليا العقارية

شقة غرفتين نوم ومطبخ وصالة للبيع في كونيالتي انطاليا تركيا ضمن مجمع اتلانتس ( بمساحة 100م2 ) .يقع المجمع في افضل الاحياء حي كونيالتي ليمان قريب من الاماكن السياحية والسكنية قريب من البحر ومن كافة الخدمات العائلية المطلوبة مواصلات عامة اسواق تجارية ومولاتمدارس مشافي مطاعم . بتوفر في المجمع كافة الخدمات من مسبح وحدائق وملاعب وكميرات مراقبة وحراسة وأمن وصالات رياضة حمام تركي غرلف مساج ساونا وكراج سيارات وكافة الخدمات . شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group